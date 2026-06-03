VIDEO / Poljaci ‘bombom’ s 35 metara do remija s Nigerijom, dva nestvarna promašaja Lewandowskog

Nigerija je povela pogotkom Terema Moffija, a Poljskoj je izjednačenje u prvom poluvremenu donio Kacper Potulski.

Nakon odmora Paul Onuachu vratio je prednost Nigeriji realiziravši kazneni udarac, no Poljaci su u završnici ipak stigli do boda. Konačnih 2:2 postavio je Przemysław Wiśniewski spektakularnim pogotkom.

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