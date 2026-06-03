VIDEO / Alžirac na svom ‘De Kuipu’ golčinom srušio Nizozemce

Alžirac Anis Hadj Moussa, inače igrač Feyenoorda srušio je Nizozemce golčinom u 87. minuti. Dogodilo se to na De Kuipu, stadionu Feyenoorda kojeg Hadj Moussa dobro poznaje. Alžir je slavio 0:1 i tako najavio potencijalno ozbiljan rezultat na Mundijalu. Nizozemci su dominirali, ali i izgubili...
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