VIDEO / Alžirac na svom ‘De Kuipu’ golčinom srušio Nizozemce

FIFA World Cup 3. lip 202622:48 0 komentara

Alžirac Anis Hadj Moussa, inače igrač Feyenoorda srušio je Nizozemce golčinom u 87. minuti. Dogodilo se to na De Kuipu, stadionu Feyenoorda kojeg Hadj Moussa dobro poznaje. Alžir je slavio 0:1 i tako najavio potencijalno ozbiljan rezultat na Mundijalu. Nizozemci su dominirali, ali i izgubili...

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - FIFA World Cup