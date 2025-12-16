Plazibat se uskoro opet vraća u ring, Joshua: Ovo je velika borba

Najbolji hrvatski kickboksač slavio je odlukom sudaca u glavnoj borbi večeri na Glory Kickboxing priredbi u nizozemskom Arnhemu.

Plazibat se vratio nakon ozljede i upisao prvu pobjedu nakon dvije i pol godine Plazibat: Ja sam zapravo Rico Verhoeven, samo nokautiram ljude

Tom pobjedom izborio je završni turnir osmorice najboljih teškaša, a prvu borbu na turniru imat će u veljači protiv Moryja Kromaha iz Gvineje, velike zvijezde Gloryja poznate po trash talku.

Bivši svjetski boksački prvak, Anthony Joshua, koji ovog vikenda boksa protiv Jakea Paula komentirao je sljedeći Plazibatov nastup: “Ovo je velika borba, to se čeka.”

Podsjetimo, Plazibat je zadnji put nastupio u lipnju 2023., kada mu je u borbi pukla kost podlaktice. Nakon operacije prošao je dug oporavak prije povratka u ring.