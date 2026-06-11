Džeko u iskrenom intervjuu za Fifu: ‘Djetinjstvo u BiH tijekom rata nije bilo lako, ali zato smo sad otporniji’

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Kapetan nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko u emotivnom razgovoru za službeni Fifin YouTube kanal govorio je o povijesnom plasmanu Zmajeva na Svjetsko prvenstvo, svom životnom putu i posebnoj vezi koju ima s domovinom.

Najbolji strijelac u povijesti reprezentacije BiH ne skriva koliko mu znači povratak na najveću svjetsku nogometnu smotru, posebno nakon dramatičnih pobjeda nad Walesom i Italijom u dodatnim kvalifikacijama.

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Džeko je tijekom bogate karijere igrao najveće utakmice europskog i svjetskog nogometa, ali priznaje da je plasman na SP s Bosnom i Hercegovinom imao posebnu težinu.

“U posljednjih 20 godina igrao sam mnogo velikih utakmica, ali ovo je bilo jedinstveno i posebno jer smo znali da imamo dobru priliku pred našim navijačima izboriti Svjetsko prvenstvo. Vjerujem da smo uspjeli donekle ujediniti Bosnu i Hercegovinu postigavši ovaj uspjeh.”

Kapetan Zmajeva ističe da uspjeh reprezentacije nadilazi sportske okvire i predstavlja nešto mnogo veće za cijelu državu.

U razgovoru se dotaknuo i svog odrastanja tijekom ratnih godina u Bosni i Hercegovini, ističući da su upravo ti teški trenuci oblikovali njegov karakter.

“Moje djetinjstvo, kao i djetinjstvo sve djece koja su bila u Bosni i Hercegovini tijekom rata, nije bilo ni lako ni jednostavno. Mnogo nevinih ljudi izgubilo je živote. Mogu sa sigurnošću reći da nas je to razdoblje učinilo otpornijima.”

Džeko smatra da upravo zbog svega što je Bosna i Hercegovina prošla, ljubav prema domovini ima dodatnu težinu.

“I zbog toga volimo svoju zemlju BiH još više i želimo je predstaviti svijetu kao pozitivnu zemlju, zemlju dobrih ljudi.”

Posebno ga je impresionirala podrška koju je reprezentacija dobila tijekom priprema u Sjedinjenim Američkim Državama.

Na prijateljskoj utakmici protiv Paname u St. Louisu okupilo se oko 20.000 navijača Bosne i Hercegovine, što je ostavilo snažan dojam na kapetana.

“Mislim da smo jedna od rijetkih reprezentacija koja ima podršku bilo gdje na svijetu.”