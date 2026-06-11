Demirović uoči prve utakmice na SP-u: ‘Jedva čekamo da krene! Idemo pun gas do kraja’

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AP Photo/Jeff Roberson via Guliver

Reprezentacija Bosne i Hercegovine u petak od 21 sat po srednjoeuropskom vremenu protiv domaćina Kanade otvara nastup na Svjetskom prvenstvu.

Atmosfera u Torontu iz dana u dan raste, a među igračima vlada veliko uzbuđenje uoči prve utakmice na najvećoj svjetskoj nogometnoj pozornici. Jedan od lidera reprezentacije, Ermedin Demirović, poručio je kako momčad s nestrpljenjem očekuje početak turnira.

“Ovo je nešto doista posebno. Jedva čekamo da počne Svjetsko prvenstvo.”

Napadač Stuttgarta posebno se osvrnuo na podršku koju reprezentacija Bosne i Hercegovine dobiva od navijača diljem svijeta.

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“Uistinu smo zahvalni navijačima. O toj smo podršci pričali mnogo puta. To je posebno i nema puno reprezentacija koje imaju takvu potporu. Svatko od nas je nakon utakmice protiv Italije osjetio golemu podršku. Bilo to na ulicama ili preko Instagrama – zahvalni smo. To će biti naša dodatna snaga na SP-u.”

Demirović ističe da mu za ovakve utakmice nije potrebna posebna motivacija, već da se često prisjeti puta koji je reprezentacija prošla kako bi stigla do najveće smotre svjetskog nogometa.

“Mislim da nema puno rituala. Uvijek se sjetim što smo proživjeli i što smo žrtvovali prije ovoga. Bila to Njemačka ili razdoblje od prije par godina. Nije bilo tako lijepo i toga se sjetim. Kažem sebi što je važno za postizanje dobrog rezultata i to je najbitnije.”

Još jednom se osvrnuo na navijače, koje igrači smatraju jednim od ključnih aduta reprezentacije.

“Mogu se samo zahvaliti. Znamo da je ta podrška posebna – da je to naš 12. igrač. Mi igrači često o tome pričamo i razmišljamo. Znamo da je to velika stvar.”

Tijekom pripremnog razdoblja izbornik Sergej Barbarez nije mogao računati na sve igrače, ali Demirović smatra da reprezentacija ima dovoljno kvalitete za odgovor na sve izazove.

“Prije svega, nedostaje nam kvaliteta tko god izostane. Tabaković je odigrao odličnu sezonu. Znamo tko je i što je Edin i to nedostaje. Sada treba preuzeti odgovornost. Zato smo tu. Imamo kvalitetnu momčad i stil igre koji svatko poznaje. Bio na klupi ili ne, svi znamo što pratimo. Toga se treba držati i tko zna – možda je to prilika za druge igrače.”

Uoči utakmice pozornost javnosti privukla je i nervoza koju je pokazao izbornik Kanade tijekom jednog medijskog obraćanja, no Demirović ne želi pridavati značaj takvim stvarima.

“Ne bih previše razmišljao o tome što oni misle. Smatram da se naše razmišljanje mora promijeniti. Napravili smo nešto na što možemo biti ponosni, ali sada moramo promijeniti mentalitet. Došli smo ostvariti dobar rezultat. Ne razmišljamo o njima – držimo se svog plana i nadamo se uspjehu.”

Za kraj, napadač Zmajeva još je jednom naglasio kakav pristup reprezentacija želi pokazati na Svjetskom prvenstvu.

“Pun gas do kraja, maksimum od svakoga. To je naš stil igre i to ćemo pokazati.”