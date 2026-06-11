Trebao je suditi na SP-u, ali mu je zabranjen ulazak u Ameriku: Sad je dobio veliku čast

Somalijski sudac Omar Abdulkadir Artan, koji ne može sudjelovati na Svjetskom prvenstvu nakon što mu je odbijen ulazak u Sjedinjene Države, bit će glavni sudac UEFA Superkupa između Paris Saint Germaina i Aston Ville sljedećeg mjeseca.

Ovaj 34-godišnji sudac, Artan, imenovan je među suce na utakmici Svjetskog prvenstva od 11. lipnja do 19. srpnja, ali je bio prisiljen propustiti turnir nakon što su mu američke vlasti odbile ulazak unatoč tome što je imao važeću vizu.

Upravno tijelo europskog nogometa u četvrtak je izjavilo da je njegovo imenovanje za Superkup uslijedilo nakon razgovora s Afričkom nogometnom konfederacijom (CAF) i da je dio nedavno potpisanog sporazuma o suradnji između dvaju tijela.

Utakmica 12. kolovoza u Salzburgu suočit će osvajače Lige prvaka Paris Saint-Germaina i branitelja Europske lige Aston Villu.