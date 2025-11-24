Plantić nokautom obranio i po četvrti put WBC-ov pojas

Podijeli :

Hrvatski boksač slavio je u Tirani.

Luka Plantić pobijedio je 13. put u profesionalnoj karijeri i obranio WBC-ov International pojas supersrednje kategorije u Tirani. Nokautirao je Uganđanina Shadirija Musu Bwogija u devetoj rundi meča te mu je to 10. pobjeda prekidom u karijeri.

U osmoj rundi meča sudac je prvi put brojao Bwogiju, koji je tad preživio, ali nije u idućoj rundi. Prvo brojanje u devetoj rundi se nekako spasio, ali onda ga je Plantić ‘dovršio’.

Plantić je tako po četvrti put obranio WBC-ov International pojas nakon što ga je osvojio u travnju prošle godine protiv Jacka Cullena, kojeg je nokautirao u petoj rundi.