Novi Hrvat debitirat će u UFC-u

Foto: Screenshot (Instagram: Brando Peričić)

Brando Peričić, Hrvat rođen u Australiji, borit će se protiv Elishea Ellisona 27. rujna na UFC Fight Nightu 260. Na istom eventu treći put u UFC-u nastupit će i Ivan Erslan, što znači da će Hrvatska imati četiri predstavnika u najvećoj MMA organizaciji, uključujući i buduće nastupe Ante Delije i Đanija Barbira.

Peričić, poznat kao “Balkan Bear”, dosad ima omjer 4-1 u pet borbi. Njegov posljednji nastup bio je u studenom prošle godine kada je tehničkim nokautom svladao Oriona Kennyja. Njegov protivnik Ellisona, koji ima 28 godina i omjer 5-1, debitirat će u UFC-u na istom eventu, dok će Erslan odmjeriti snage s Jimmyjem Cruteom.

Iako je rođen u Australiji, Peričić nastupa pod hrvatskom zastavom. Ranije je trenirao s Israelom Adesanyjom, dugogodišnjim prvakom srednje kategorije. Za svoj UFC debi pripremao se u Las Vegasu, a završni dio priprema odradit će na Novom Zelandu.