Kane: Počinje pravi posao, na to protiv Hrvatske moramo biti spremni

Sitno brojimo do utakmice Hrvatske i Engleske...

Tri su dana ostala do velikog dvoboja u Dallasu, a tom prilikom engleski napadač Harry Kane je najavio utakmicu. Po dolasku engleske reprezentacije u bazu u Kansas Cityju istaknuo je:

“Ovdje počinje onaj pravi posao. Nadamo se da će ovo biti naš dom idućih šest tjedana i jedva čekamo da sve krene. Sada se spremamo za tešku prvu utakmicu. Hrvatska je zahtjevan protivnik. Na zadnja dva svjetska prvenstva dokazali su da mogu biti jedna od najboljih momčadi na turniru i na to moramo biti spremni.”

Hrvatska je na prošlom SP-u osvojila broncu, a četiri godine prije toga, u Rusiji 2018., srebro.