Nova kontroverza: FIFA kaže – tehnički problem, nije bilo zaleđa

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FIFA Media

Od trenutka kada je za Švicarsku dosuđen kazneni udarac u dvoboju protiv Katara (utakmica je završila neriješeno, 1:1), podiglo se mnogo prašine oko toga je li prekršaju katarskog vratara prethodilo zaleđe švicarske reprezentacije te je li kazneni udarac uopće trebao biti dosuđen.

Tijekom samog prijenosa nismo vidjeli usporenu snimku tog dijela sporne situacije, a sudac nije otišao pregledati snimku. Također, u prijenosu nije bilo naznačeno da VAR sustav provjerava moguće zaleđe.

Tek nakon brojnih kritika i izjave Garyja Nevillea da svjedočimo diktatorskom ponašanju, FIFA je odgovorila Mirror Sportu na mreži X objavivši dvije fotografije sporne situacije.

„Tijekom utakmice Katar – Švicarska u San Franciscu došlo je do kratkotrajnog tehničkog prekida koji je onemogućio prikaz grafičke animacije provjere zaleđa prije kaznenog udarca dosuđenog za Švicarsku u 14. minuti. Problem je brzo otklonjen.