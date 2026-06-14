Nova kontroverza: FIFA kaže – tehnički problem, nije bilo zaleđa

FIFA World Cup 14. lip 20268:22 0 komentara
FIFA Media

Od trenutka kada je za Švicarsku dosuđen kazneni udarac u dvoboju protiv Katara (utakmica je završila neriješeno, 1:1), podiglo se mnogo prašine oko toga je li prekršaju katarskog vratara prethodilo zaleđe švicarske reprezentacije te je li kazneni udarac uopće trebao biti dosuđen.

Tijekom samog prijenosa nismo vidjeli usporenu snimku tog dijela sporne situacije, a sudac nije otišao pregledati snimku. Također, u prijenosu nije bilo naznačeno da VAR sustav provjerava moguće zaleđe.

Tek nakon brojnih kritika i izjave Garyja Nevillea da svjedočimo diktatorskom ponašanju, FIFA je odgovorila Mirror Sportu na mreži X objavivši dvije fotografije sporne situacije.

„Tijekom utakmice Katar – Švicarska u San Franciscu došlo je do kratkotrajnog tehničkog prekida koji je onemogućio prikaz grafičke animacije provjere zaleđa prije kaznenog udarca dosuđenog za Švicarsku u 14. minuti. Problem je brzo otklonjen.

Rad VAR sustava nije bio pogođen ovim problemom te je slijedio uobičajenu proceduru provjere odluke donesene na terenu.

Linije koje je VAR sustav koristio za provjeru položaja relevantnih igrača nisu pokazale da je igrač u napadu bio u zaleđu ni u jednoj od dvije situacije neposredno prije dosuđenog kaznenog udarca“, naveo je medijski tim FIFA-e u odgovoru Mirror Sportu na mreži X.

Dosad smo pogledali šest utakmica na Svjetskom prvenstvu. Jeste li primijetili razliku u realizaciji televizijskih prijenosa? Većinu spornih situacija nismo mogli vidjeti u usporenim snimkama iz svih mogućih kutova, na što smo navikli tijekom proteklih godina.

Ovo je bio prvi dosuđeni kazneni udarac na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu i, zanimljivo, prvi ikada dosuđen u korist Švicarske na svjetskim prvenstvima.

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