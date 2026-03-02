Novi detalji potencijalne borbe Fedora i Cro Copa: ‘Pripremamo se za to. Koliko znam…’

Podijeli :

AP Photo/Koji Sasahara, POOL via Guliver

Hoće li doći do dugo iščekivane borbe?

Fedor Emelianenko je u nedavnom intervjuu u Rusiji progovorio o dugo iščekivanom boksačkom meču protiv Mirka Cro Copa Filipovića.

Legendarni ruski borac potvrdio je da su pripreme za okršaj u tijeku te otkrio da bi se borba mogla održati u lipnju, no naglasio je da se službena potvrda još čeka.

“Nadamo se. Pripremamo se za to. Koliko znam, meč žele organizirati u lipnju. Postoji neki turnir na kojem bi naša borba trebala biti glavna. Ipak, to su zasad samo glasine, koliko ja razumijem. Vjerujem da će službena objava doći izravno od organizatora. Da, spremam se.”

Demantirao je i glasine o Mirkovim problemima sa zdravljem:

“Čitao sam u jednom intervjuu o Mirku… To jednostavno nije istina. Nije doživio ništa slično. Prije svega, raspitali smo se o njegovu zdravlju. Sve je pozitivno. Sve je u najboljem redu. On trenira i sprema se za pobjedu u našem velikom meču.”