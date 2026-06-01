Arsenalov bek karijeru nastavlja u Hrvatskoj, ali neće ni u Dinamo, ni u Hajduk

KatiexChan via Guliver

Mladi 19-godišnji polaznik akademije Arsenala Josh Nichols napušta sjeverni London i karijeru nastavlja u Hrvatskoj.

Zagrebački drugoligaš Kustošija nastavlja s nevjerojatnim prijelaznim rokom, a njihovu najnoviju bombu potvrdio je i najpoznatiji svjetski stručnjak za transfere, Fabrizio Romano. Prema njegovim informacijama, novi igrač kluba iz zapadnog dijela Zagreba postat će devetnaestogodišnji Josh Nichols, dosadašnji član Arsenalove U-21 momčadi. Mladi Englez stiže nakon odlaska iz redova londonskog velikana, a s Kustošijom bi trebao dogovoriti suradnju na dvije godine.

Nichols je talentirani desni bek koji je prije dolaska u Arsenal bio na probama u redovima gradskih rivala, Chelseaja i Tottenhama. Od 2022. godine bio je standardni član Arsenalove mlade momčadi za koju je u protekloj sezoni nastupio deset puta. Od seniorskog nogometa ima samo 90 minuta u Liga kupu, koje je odigrao u sezoni 2024./2025., dok je ove bio na klupi seniora u dvoboju Lige prvaka protiv Club Bruggea.

Ovaj transfer samo je nastavak ambicioznog projekta koji u klubu vodi poznati menadžer Andy Bara. Nakon što je Kustošija ove sezone osvojila naslov u Drugoj NL (treći rang) i osigurala plasman u višu ligu, u klubu ne skrivaju da im je idući cilj ekspresan napad na elitni SHNL.

Momčad se za taj pothvat pojačava zvjezdanim imenima. Proteklog je vikenda službeno potvrđen dolazak bivše ikone Dinama, El Arabija Hilala Soudanija, a u istom smjeru trebao bi krenuti još jedan bivši igrač Modrih i Rijeke, Franko Andrijašević. Dolazak mladog braniča Arsenala jasan je pokazatelj da Kustošija u novoj sezoni gradi ekipu za velike rezultate.