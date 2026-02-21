Martinjak u prvoj rundi nokautirao protivnika i obranio naslov u boksu bez rukavica

Podijeli :

Sport Klub

Marko Martinjak nokautirao je Ikea Villanuevu već u prvoj rundi u londonskoj O2 Areni i tako obranio bridgerweight naslov organizacije BKB u boksu bez rukavica. Zagrepčanin je uvjerljivo svladao bivšeg borca iz UFC za manje od dvije minute, slaveći pred velikim brojem hrvatskih navijača u Engleskoj.

Već u prvom okršaju Martinjak je srušio Villanuevu i bio nadomak brze pobjede. Sudac je odbrojavao Amerikancu, koji je djelovao nespremno za nastavak, a snažan desni kroše otvorio mu je posjekotinu. Ipak, borba je nastavljena. Dvadesetak sekundi kasnije hrvatski borac novom serijom udaraca ponovno ga šalje na pod; protivnik je i taj nalet nekako preživio, no čim se pridigao, Martinjak ga je pogodio lijevim krošeom za treći nokdaun, nakon čega je sudac prekinuo meč.