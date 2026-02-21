Martinjak u prvoj rundi nokautirao protivnika i obranio naslov u boksu bez rukavica

21. velj 2026
Marko Martinjak nokautirao je Ikea Villanuevu već u prvoj rundi u londonskoj O2 Areni i tako obranio bridgerweight naslov organizacije BKB u boksu bez rukavica. Zagrepčanin je uvjerljivo svladao bivšeg borca iz UFC za manje od dvije minute, slaveći pred velikim brojem hrvatskih navijača u Engleskoj.

Već u prvom okršaju Martinjak je srušio Villanuevu i bio nadomak brze pobjede. Sudac je odbrojavao Amerikancu, koji je djelovao nespremno za nastavak, a snažan desni kroše otvorio mu je posjekotinu. Ipak, borba je nastavljena. Dvadesetak sekundi kasnije hrvatski borac novom serijom udaraca ponovno ga šalje na pod; protivnik je i taj nalet nekako preživio, no čim se pridigao, Martinjak ga je pogodio lijevim krošeom za treći nokdaun, nakon čega je sudac prekinuo meč.

To mu je bila 14. pobjeda u 16 nastupa u boksu bez rukavica i sedma uzastopna. Posljednji poraz doživio je u ožujku 2023. protiv Jaromea Hatcha, ali mu je uzvratio u revanšu nekoliko mjeseci poslije. Sve svoje pobjede ostvario je nokautom, a ovo mu je već šesti uzastopni trijumf nokautom u prvoj rundi.

