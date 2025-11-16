Mahačev novi svjetski prvak u velteru

Podijeli :

AP Photo/Yuki Iwamura via Guliver

Ruski borac Islam Mahačev (34) novi je UFC prvak velter kategorije nakon što je u New Yorku pobijedio na bodove bivšeg prvaka Australca Jacka Dellu Maddalenu.

Dagestanac je tako postao 11. borac u povijesti UFC-a koji je držao pojas u dvije različite težinske kategorije nakon što je ranije bio prvak lake kategorije.

Mahačev ima sada 28 pobjeda i samo jedan poraz, a izjednačio je i UFC rekord Anderson Silve od 16 uzastopnih trijumfa.

Na istoj priredbi prvakinja muha kategorije Kirgistanka Valentina Ševčenko obranila je pojas protiv Kineskinje Zhang Weilli jednoglasnom odlukom sudaca. Ševčenko je obranila titulu po deveti puta.