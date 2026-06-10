Zbog velikog nevremena odgođena posljednja provjera Engleske za Svjetsko prvenstvo

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AP Photo/Rebecca Blackwell via Guliver Image

Posljednja prijateljska utakmica Engleske prije početka Svjetskog prvenstva nije započela prema planu. Dvoboj protiv Kostar Rice u Orlandu odgođen je zbog snažnog nevremena koje je zahvatilo područje Floride.

Obilna kiša, praćena grmljavinom i čestim udarima munja, potpuno je natopila travnjak stadion Inter&Co te onemogućila odigravanje susreta u predviđenom terminu. Novinari na licu mjesta opisali su vremenske uvjete kao iznimno ekstremne, navodeći da je teren svega sat i pol prije početka utakmice bio gotovo pod vodom.

Među njima je bio i BBC-jev nogometni dopisnik Sami Mokbel, koji je istaknuo kako se u takvim uvjetima nije moglo ni razmišljati o početku susreta.

Zbog opasnosti od udara munje gledatelji su upućeni da privremeno napuste tribine i sklone se u unutarnje dijelove stadiona. Prema sigurnosnim pravilima koja vrijede u SAD-u, sportski događaji moraju se zaustaviti ili odgoditi ako se munje pojave unutar približno 13 kilometara od mjesta održavanja. Svaki novi udar munje automatski pokreće novo odbrojavanje od 30 minuta prije mogućeg nastavka aktivnosti.

Nakon što se nevrijeme djelomično smirilo, navijačima je dopušten povratak na svoja mjesta, dok su organizatori započeli procjenu stanja travnjaka kako bi utvrdili postoje li uvjeti za odigravanje utakmice. Prema prvim informacijama, teren se relativno brzo oporavljao zahvaljujući sustavu odvodnje.

Ovakvi problemi nisu novost uoči početka turnira. Nedavno je i pripremna utakmica između Saudijske Arabije i Portorika u Teksasu bila prekinuta gotovo dva sata zbog sličnih vremenskih neprilika. Ako se uvjeti u Orlandu ne poprave, organizatori bi mogli posegnuti i za potpunim otkazivanjem susreta. Za razliku od službenih FIFA-inih utakmica, koje se u slučaju prekida uglavnom nastavljaju sljedećeg dana, prijateljski susreti često se jednostavno ne odigraju.

Dvoboj s Kostarikom trebao je biti posljednja provjera Engleske prije nastupa na Svjetskom prvenstvu , koje počinje utakmicom između Meksika i Južnoafričke Republike.. Engleska će svoj prvi nastup na prvenstvu imati 17. lipnja, kada će odmjeriti snage s Hrvatskom u susretu koji počinje u 22 sata po hrvatskom vremenu.