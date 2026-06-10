Cibona nevjerojatnim preokretom srušila Zadar u Višnjiku i osvojila Premijer ligu

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Vedran Vlahović/KK Cibona

U odlučujućoj utakmici finala košarkaške SuperSport Premijer lige Zadar je ugostio Cibonu te je u jednom trenutku imao i +11. To im nije bilo dovoljno za pobjedu pa je Cibona s 82:75 došla do svoje 21. titule u prvenstvu Hrvatske.

Nakon prve četvrtine Zadar je vodio s +6 (21:15) da bi na poluvrijeme otišli s istom prednošću. Imali su izabranici Danijela Jusupa u prvom poluvremenu u jednom trenutku i +10, ali su dopustili Ciboni da na veliki predah ipak ode s prihvatljivijim zaostatkom.

Imao je Zadar u trećoj četvrtini +11 (41:30), ali se Cibona tri minute prije kraja primakla na pola koša (51:50). Iako se činilo da se Zadar ponovno odvojio kad je poveo s 55:50, na kraju pretposljednje četvrtine rezultat je bio 55:55.

U posljednjih deset minuta je nakon prvog napada Cibona došla do svog drugog vodstva na utakmici. Potom je Vladimir Mihailović tricom poništio tu prednost da bi zatim Vukovi ponovno došli do vodstva.

Momentum s kraja pretposljednje četvrtine Cibona je prenijela u posljednjih deset minuta te su u posljednje tri minute ušli s +7 (76:69). Zadar nije uspijevao pronaći rješenje u napadu pa je zagrebačka momčad uspjela sačuvati prednost i doći do naslova s 82:75.

Tako je Cibona došla do naslova prvaka Hrvatske prvi put nakon četiri godine. Vukovi su posljednji put naslov osvojili u sezoni 2021./2022. kada su u finalu s 3-2 u pobjedama, kao i ove sezone, porazili Zadar.