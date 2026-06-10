Šok iz Austrije: Dejan Ljubičić pozvan na Svjetsko prvenstvo

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xYannisxDreimannxPressefotoKochx via Guliver Image

Nakon ozljede Christopha Baumgartnera Austrija je uoči Svjetskog prvenstva morala pronaći zamjenu koja će popuniti roster od 26 igrača.

Nakon nekoliko dana čekanja Ralph Ragnick, njemački trener na klupi austrijske reprezentacije, odlučio se pozvati Dejana Ljubičića.

Bivši igrač Dinama je proteklu polusezonu odigrao u njemačkom Schalkeu s kojim je izborio povratak u Bundesligu nakon tri godine što je njemački velikan bio u “Cvajti”.

Ljubičić je za Austriju debitirao 2021. godine, a do 2023. godine nastupio je devet puta, ali od tada više nije bio pozivan u reprezentaciju.

Sada će ipak biti u mogućnosti 10. put nastupiti za svoju zemlju. Austrija igra u skupini J s Argentinom, Alžirom i Jordanom.