Manchester Cityju odbili ponudu od 139 milijuna eura za engleskog veznjaka

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Kako javlja engleski novinar David Ornstein, u srijedu navečer Manchester Cityju je odbijena ponuda od 139 milijuna eura koju su poslali Nottingham Forestu.

Građani su dvostrukom europskom prvaku poslali ponudu za talentiranog veznjaka Elliota Andersona koji je pozvan u reprezentaciju Engleske za Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi. Veznjak Foresta trebao bi biti u prvoj postavi Thomasa Tuchela za utakmicu s Hrvatskom.

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Manchester City već duže vrijeme prati Andersona pa ne čudi što su poslali ponudu za njega. Građani su u usmenoj ponudi poslali 106 milijuna funti (122 milijuna eura), a s bonusima bi ta cifra narasla do 120 milijuna funti (139 milijuna eura).

Ta ponuda očito nije zadovoljila čelnike Nottinghama koji zahtijevaju veću sumu za svoju zvijezdu bez koje ne mogu zamisliti momčad.