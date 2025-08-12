Hrvatska s 11 predstavnika na Svjetskom prvenstvu u boksu

Podijeli :

AP Photo/John Locher via Guliver Images

Određen je sastav hrvatske boksačke reprezentacije za Svjetsko prvenstvo za seniore i seniorke koje će se od 4. do 14. rujna održati u Liverpoolu, a Hrvatsku će predstavljati 9 boksača i 2 boksačice.

Muška reprezentacija s devetoricom naših najboljih seniora zastupljena je praktički u svim kategorijama, kojih je 10 na SP-u, a dvije naše najbolje reprezentativke Sara Beram i Nikolina Ćaćić su osvajačice europskih medalja.

Sljedećeg tjedna, u ponedjeljak 18. kolovoza, muška reprezentacija pod vodstvom izbornika Pere Veočića, trenera Mateja Matkovića i Marija Preskara putuje u međunarodni kamp u Sofiji u kojem će imati završne treninge i sparinge s kvalitetnim reprezentativcima iz još pet zemalja (Francuska, Grčka, Austrija, Kosovo i Bugarska) koji se također pripremaju za Svjetsko prvenstvo u Liverpoolu.