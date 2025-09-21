Hrvatska ostala na samo jednoj medalji na SP-u, Ivan Lizatović poražen na putu do bronce

Podijeli :

Gulliver Image

Posljednji hrvatski predstavnik na Svjetskom prvenstvu u hrvanju u Zagrebu, 36-godišnji Ivan Lizatović, nije uspio izboriti meč za brončanu medalju u kategoriji do 63 kilograma grčko-rimskim stilom. U repesažu je poražen od Rusa Sergeja Jemelina rezultatom 1:6.

Time je Hrvatska zaključila nastup na domaćem prvenstvu s jednom medaljom – broncom Karla Kodrića u kategoriji do 82 kilograma. To je ukupno četvrta hrvatska medalja na svjetskim prvenstvima od samostalnosti, nakon odličja braće Žugaj: Nenadove bronce iz Moskve 2010. te Nevenove bronce iz Istanbula 2011. i srebra iz Taškenta 2014.

Lizatovićev put bio je otežan nezgodnim ždrijebom – u kvalifikacijama je izgubio od Korejca Hanjaea Chunga, koji je kasnije stigao do finala i tako povukao Hrvata u repesaž. Tamo je Lizatović prošao prvu prepreku bez borbe, jer se Japanac Manato Nakamura ozlijedio u prethodnom meču s Chungom i nije mogao nastupiti.

U nedjelju je tako imao jednu borbu manje, no poraz od Jemelina spriječio ga je da izbori dvoboj za broncu, gdje bi ga čekao Iranac Mohammad Keshtkar.