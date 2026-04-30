Hrgovićev protivnik: Bit će vrlo tužan ako izgubi od malog debelog lika iz Doncastera

ConnorxMcMainx xEveryxSecondxMediax via Guliver

Britanski boksač Dave Allen bez prevelike je napetosti najavio dvoboj s Filipom Hrgovićem, koji ga čeka za manje od dva i pol tjedna na stadionu Eco-Power stadionu u Doncasteru. U razgovoru je istaknuo je koliko mu znači što će se boriti pred domaćom publikom protiv jednog od najcjenjenijih teškaša današnjice.

“The Ring ga svrstava na četvrto mjesto teškaša na svijetu, a on dolazi u moj grad boksati na terenu mog lokalnog kluba. Zbog svega toga osjećam ponajprije ponos. Vjerujem da me samo jedna borba dijeli od najvećih imena u teškoj kategoriji. Hrgović je jedan od najboljih, ali ako ga pobijedim, ulazim u kombinacije sa svima ostalima”, rekao je “White Rhino” i dodao:

“Očekujem dobro navijanje i dobru atmosferu, nadam se da ću uspjeti kontrolirati emocije. Bit će to dobra noć za ljude iz Doncastera.”

Allen iza sebe ima 33 profesionalna meča (25-8-2), a u ovaj dvoboj ulazi bez rezultatskog pritiska, što mu, kako kaže, odgovara:

“Kad sam se borio s Mahmudovom, svi su mislili da ću pobijediti, tako da mi se sviđa što sada nema tog pritiska jer se s njim ne nosim dobro. Činjenica da mi nitko ne daje šanse protiv Hrgovića za mene je odlična.”

Nakon nedavnog sučeljavanja ponudio je i slikovit opis hrvatskog boksača: “On je poput onog lika kojeg Zac Efron glumi u filmu High School Musical. Pomalo je s*ronja, kao tip koji je zgodan i to zna. Svjestan je da je faca, da je dobar i da zna boksati. Ali, sve u svemu, mislim da smo se dobro slagali, mogli bismo čak postati i prijatelji. Sve je to u redu. On je vrlo samopouzdan i u tome nema ničeg lošeg”, opisao je Allen.

Na kraju je naglasio kako između njih nema nikakve osobne netrpeljivosti: “Nema tu ljubomore, mi smo samo dva natjecatelja. On je uvjeren da će pobijediti i vjerojatno će biti uzrujan ako izgubi od malog debelog lika iz Doncastera. Bit će vrlo tužan. Borbe se ne pobjeđuju na sučeljavanjima i konferencijama za medije, nego u ringu. Zato mi ono što se dogodi na presicama ne znači apsolutno ništa, to je samo prilika da nasmijem ljude.”