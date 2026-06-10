Samo na SK2: Od 18:30 gledajte novi meč Donne Vekić na londonskoj travi

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Hrvatska tenisačica Donna Vekić nastavlja svoj put na travnatom WTA 500 turniru u Londonu, gdje je upala kao "sretna gubitnica" i sjajno iskoristila pruženu priliku.

Danas s početkom u 18:30 sati naša Vekić igra meč drugog kola protiv Marie Bouzkove, a prijenos uživo ekskluzivno možete pratiti na kanalu Sport Klub 2.

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Podsjetimo, 29-godišnja Osječanka u glavni je ždrijeb ušla nakon odustajanja Ukrajinke Marte Kostjuk, a potom je na startu turnira uvjerljivo nadigrala 17-godišnju domaću nadu Miku Stojsavljevic sa 6-2, 6-3. Vekić je od samog početka nametnula svoj ritam i bez većih poteškoća osigurala prolazak dalje.

Današnja suparnica bit će joj znatno ozbiljniji ispit. S druge strane mreže stajat će Čehinja Marie Bouzkova, trenutačno 28. igračica svijeta, koja je na londonskoj premijeri projurila pored Uzbekistanke Poline Kudermetove svladavši je sa 6-0, 6-3.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.