Zekić se obratio navijačima Sarajeva: ‘Ljubav je uzajamna’

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Nogometni klub Sarajevo i službeno je ponovno dobio trenera kojeg navijači "Bordo momčadi" izuzetno cijene. Zoran Zekić vraća se na klupu Sarajeva, a već u prvim obraćanjima jasno je pokazao koliko mu ovaj klub znači.

Iskusni hrvatski stručnjak nije skrivao emocije nakon povratka na Koševo, poručivši da je gotovo nemoguće odvojiti profesionalni dio posla od osjećaja koje gaji prema klubu i njegovim navijačima.

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“Prvo, kao da nisam ni otišao odavde. Kada se pojavila mogućnost povratka, pokušao sam sabrati misli i odvojiti emocije od profesionalizma, ali sam vrlo brzo shvatio da je to nemoguće kada se razgovara o Sarajevu”, rekao je Zekić.

Njegov povratak dolazi u trenutku kada klub želi napraviti novi iskorak i vratiti se u borbu za najviše ciljeve, a Zekić smatra da je upravo zajedništvo ključ uspjeha.

“Pokušat ćemo sve raditi što profesionalnije, ali uz veliku ljubav i emociju. Isto tako očekujem i od navijača da budemo jedinstveni. U svakodnevnom procesu ima mnogo problema i izazova, zato moramo biti jedni uz druge. Kad god smo bili takvi, pokazalo se da je to dobitna formula”, istaknuo je trener Sarajeva.

Posebno je naglasio odnos koji ima s navijačima, ističući da je riječ o uzajamnoj povezanosti koja sa sobom nosi i veliku odgovornost.

“Ljubav je uzajamna, ali samim time obveza je još veća. Svi imamo velika očekivanja i nema potrebe da previše pričamo o tome. Potrebno je zasukati rukave i posvetiti se radu. Vjerujem da ćemo svi zajedno uspjeti ostvariti ono što želimo”, poručio je Zekić.

Strateg Sarajeva svjestan je da pred momčadi neće biti lak put, ali naglašava da se uspjeh gradi upravo kroz zajedništvo u najtežim trenucima.

“Bit će teških trenutaka, to ne treba skrivati. Međutim, upravo tada su navijači najpotrebniji. Kada smo bili jedinstveni, uvijek smo bili jači. Želim da zajedno prolazimo kroz sve izazove, da uživamo u dobrim trenucima, ali i da ostanemo zajedno kada bude najteže”, zaključio je hrvatski trener.

Njegove riječi već su odjeknule među navijačima Sarajeva, koji se nadaju da će povratak trenera donijeti novu energiju, stabilnost i rezultate kakve klub i njegova armija navijača priželjkuju u sezonama koje dolaze.