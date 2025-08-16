Hrgović drugi put ove godine ulazi u ring: Evo kada meč počinje, gdje gledati i kakve su šanse našeg borca

Podijeli :

Alan Stanford PMI-5694-0071 via Guliver Images

Filip Hrgović vraća se u ring i to u Rijadu, gdje će se u Kingdom Areni boriti protiv opasnog britanskog teškaša Davida Adeleyea. Borba je na rasporedu oko 18:00 sati, a prijenos ide na DAZN-u po cijeni od 19,99 eura za europsko tržište.

Hrgović – povratak nakon poraza i nove pobjede

Najbolji hrvatski boksač još uvijek osjeća posljedice teškog poraza od Daniela Duboisa iz lipnja 2024., kada je u Rijadu izgubio meč za privremenu IBF-ovu titulu tehničkim nokautom u osmoj rundi. Bio je to njegov prvi profesionalni poraz. No, već u travnju ove godine vratio se na pravi put – pobjedom jednoglasnom odlukom sudaca protiv Joea Joycea, pokazavši da i dalje pripada samom vrhu teške kategorije.

Hrgović ima 33 godine i svjestan je da mu vrijeme nije saveznik – mora brzo skupljati pobjede i čekati novu šansu za svjetski naslov. Meč s Adeleyeom dobar je test, a ujedno i dio prestižne priredbe u kojoj će glavna borba biti ona između Moses Itaume i Dilliana Whytea.

Tko je David Adeleye?

Britanac je tek u usponu, ali iza sebe ima vrlo solidne brojke – 14 pobjeda (13 nokautom) i jedan poraz. Jedini put izgubio je u jesen 2023. od Fabija Wardleyja, dok mu je posljednji meč bio u travnju kada je svladao Jeamieja Tshikevu i uzeo naslov britanskog prvaka.

Adeleye (194 cm) nešto je niži i lakši od Hrgovića, a odradio je i četiri profesionalna meča manje. Ipak, poznat je po razornom udarcu, posebno lijevom krošeu, kojim može srušiti svakoga. Za Hrgovića će to značiti da ne smije ući preoprezno, ali niti podcijeniti britanskog borca.

Usporedba forme – zadnjih 5 borbi

Filip Hrgović:

✅ Joyce – pobjeda (UD)

❌ Dubois – poraz (TKO)

✅ De Mori – pobjeda (TKO)

✅ McKean – pobjeda (TKO)

✅ Zhang – pobjeda (UD)

David Adeleye:

✅ Tshikeva – pobjeda (TKO)

✅ Dacres – pobjeda (KO)

❌ Wardley – poraz (TKO)

✅ Ahmatović – pobjeda (TKO)

✅ Bezus – pobjeda (KO)

Zaključak

Na papiru je Hrgović favorit – iskusniji je, veći, jači i borac s jačim međunarodnim referencama. Ipak, Adeleye je borac koji gotovo uvijek ide na nokaut i sposoban je iznenaditi svakoga. Hrvatskom teškašu stoga treba fokusirana izvedba, jer samo pobjedom ostaje u krugu izazivača za novi napad na svjetsku titulu.