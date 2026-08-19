Fury i Joshua napokon dogovorili spektakl: Poznat datum i mjesto velike borbe

Podijeli :

AP Photo/Isaac Brekken, File via Guliver

Dugo iščekivani obračun između Tysona Furyja i Anthonyja Joshue najvjerojatnije će se održati 20. studenoga u Madison Square Gardenu u New Yorku.

Iako se Wembley dugo spominjao kao prva opcija, čini se da su se dvojica boksača složila kako bi najpoznatija dvorana na svijetu trebala ugostiti veliki spektakl.

Hrgovića opet podcjenjuju: ‘Brzina će biti previše za Hrvata, neće to moći podnijeti’

Glavni razlog takve odluke navodno je televizijski prijenos na Netflixu, koji bi borbu emitirao u udarnom terminu za američku publiku, oko 21 sat. To, međutim, neće odgovarati ljubiteljima boksa u Velikoj Britaniji, koji ovaj meč čekaju više od desetljeća.

Ni Fury ni Joshua trenutačno nemaju pojas svjetskog prvaka u teškoj kategoriji, a odabir Madison Square Gardena tako pokazuje da bi komercijalna strana ovog spektakla mogla imati veću težinu od sportskog aspekta.