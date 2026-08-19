Talijanski velikan krenuo po Hrvata, ali naišao na brzu odbijenicu

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AP Photo/Kevin Kolczynski via Guliver

Milan je pokazao interes za hrvatskog reprezentativca Marina Pongračića, objavio je Tuttomercatoweb. Rossoneri traže još jednog stopera, a među kandidatima se našao i 28-godišnji branič Fiorentine.

Milan se raspitivao o uvjetima eventualnog transfera, no iz Firence je stigao jasan odgovor – Pongračić trenutačno nije na prodaju. Njegova vrijednost procjenjuje se na najmanje deset milijuna eura, a Fiorentina ga prema sadašnjem planu želi zadržati.

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Interes Milana povezan je s promjenama u obrani, odnosno činjenicom da Fikayo Tomori više nije u planovima Rubena Amorima. Pongračić je tako postao jedan od igrača koje talijanski velikan razmatra.

Hrvatski stoper i ranije je bio povezivan s odlaskom iz Fiorentine. Za njega je interes pokazivao Torino, dok su talijanski mediji pisali i da bi Fiorentina razmotrila prodaju za dovoljno visoku ponudu. TMW sada donosi nešto drugačiju sliku – klub ne želi pregovarati o njegovu odlasku.

Pongračić iza sebe ima odličnu sezonu. U svim natjecanjima odigrao je 48 utakmica, od čega je 42 puta bio starter, uz više od 3800 minuta na terenu.