Hrgovića opet podcjenjuju: ‘Brzina će biti previše za Hrvata, neće to moći podnijeti’

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Britanska boksačka javnost nastavlja podcjenjivati Filipa Hrgovića uoči dvoboja s Mosesom Itaumom 29. kolovoza u londonskoj O2 Areni.

Frazer Clarke, olimpijac i jedan od poznatijih teškaša na tamošnjoj sceni, nije štedio pohvale za Itaumu, ali je s njima odmah stavio i Hrgovića u drugi plan:

“Iskreno, fenomen je. Imam puno poštovanja prema njemu. Način na koji se ponaša, stvari koje radi, stvarno dobar borac. Govore da ga čeka velik test protiv Hrgovića, ali mislim da će ga dobro pobijediti. Stvarno to mislim. Brzina će biti previše za Hrvata, neće to moći podnijeti. Brzina sa snagom, sposobnošću i mentalitetom.”

Pobjedniku će pripasti upražnjena IBF-ova titula svjetskog prvaka u teškoj kategoriji.