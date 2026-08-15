Novo veliko odličje za Hrvatsku: Džudašica Tihea Topolovec osvojila broncu na Grand Prix u Limi

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HJS

Hrvatska džudašica Tihea Topolovec (AJK Mladost) osvojila je brončanu medalju u kategoriji do 52 kilograma na Grand Prix turniru u Limi.

U borbi za broncu kategorije Topolovec se susrela s domaćom predstavnicom Brillith Gamarrom. Topolovec je sjajno otvorila borbu i bacila za waza-ari. Gamara se ubrzo vratila i bacila yuko te nastojala na tlu to pretvoriti u nešto više, ali nije joj bilo suđeno. Topolovec je osvojila svoju prvu medalju na Grand Prixu natjecanju.

Na putu do finalnog bloka Zagrepčanka je upisala dvije pobjede i poraz, bolja je bila protiv Brazilke Gabriele Conceicao, nastavila je niz protiv Lilian Cordones iz Paname, da bi ju u polufinalu zaustavila predstavnica Portorika Francine Echevarria.

“Fantastično, napokon sam osvojila medalju na razini natjecanja za koju smatram da sam konkurentna! Zadnjih mjeseci sam sustavno i disciplinirano trenirala i sada se to kapitaliziralo. Prva borba protiv prve nositeljice turnira, koncentrirano odrađena do kraja, nakon toga je nekako sve išlo lakše do polufinala gdje sam znala da me nosi ta borba do moguće medalje te sam osjetila neki pritisak budući da do sada nikad nisam osvojila medalju na grand prixupa mi je fokus malo pao, ali nakon toga sam se uspjela vratiti u borbi za broncu u fokus i time sam osvojila brončanu medalju”, rekla je Topolovec.

U Južnu Ameriku s Topolovec je otputovao klupski trener Tomislav Lucić koji se osvrnuo na nastup svoje natjecateljice i prve osvojene medalje na svjetskoj judo turneji:

“Prvo kolo čekala nas je Brazilka, prva nositeljica Grand Prix Lima i borba za koju smo znali da neće biti lagana ali smo dobro pripremili taktiku i toga se držali kroz cijelu borbu te u konačnici pobijedili, drugo kolo kroz dominaciju u gardu i tempo smo doveli protivnicu do diskvalifikacije što je rezultiralo prolaskom dalje. U polufinalu smo imali poteškoće u kontroli borbe te su nervoza i neiskustvo učinili svoje pa izvedba nije bila na razini, ali u borbi za broncu protiv domaće predstavnice je Tihea ušla odlučno i sigurno ostvarila waza-ari u početku borbe i zadržala vodstvo do samog kraja.”