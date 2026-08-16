Mahačev još jednom ispisao povijest: Srušio je UFC-ov rekord star 13 godina

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xLouisxGrassex via Guliver Image

Islam Mahačev ponovno je ispisao povijest UFC-a. Ruski borac ostvario je 17. uzastopnu pobjedu i tako postavio novi rekord najjače svjetske MMA organizacije, a do povijesnog uspjeha stigao je jednoglasnom odlukom sudaca protiv Iana Machada Garryja u glavnoj borbi UFC-a 330.

Mahačev je time uspješno obranio naslov prvaka velter kategorije, iako je nakon pet rundi na licu imao vidljive posljedice teške borbe. Korijen nosa, desni obraz i čelo bili su mu izgrebani i rasječeni, dok mu se na lijevom obrazu pojavio veliki podljev.

Dvojica sudaca borbu su bodovala 49:46 za Mahačeva, dok je treći dao 48:47. Iako je dvoboj bio prilično izjednačen, ruski borac na kraju je još jednom pronašao način za pobjedu.

“Zadao mi je dosta problema, ali ja to dokazujem u svakoj borbi”, rekao je Mahačev nakon meča.

Srušio rekord Andersona Silve

Mahačev je uoči borbe bio izjednačen s članom UFC-ove Kuće slavnih Andersonom Silvom, koji je ostvario 16 uzastopnih pobjeda. Rus je sada otišao korak dalje i postavio novi rekord koji će biti iznimno teško srušiti.

Posljednji poraz Mahačev je doživio još na UFC-u 192 2015. godine. Od tada je nanizao 17 pobjeda, a tijekom tog razdoblja postao je i prvak lake kategorije. U studenom 2025. osvojio je pojas velter kategorije, pobijedivši Jacka Dellu Maddalenu na UFC-u 322.

“Ako nastavi kao što kaže da će nastaviti, taj rekord možda nikada neće biti srušen“, rekao je izvršni direktor UFC-a Dana White.

Garry bio blizu preokreta

Mahačev je bio vrlo blizu prekida već u drugoj rundi. Lijevom nogom pogodio je Garryja čistim udarcem u glavu i poslao ga na pod. Rus je odmah krenuo u završnicu serijom udaraca, a rasprodana dvorana s 19.238 gledatelja glasno je reagirala očekujući prekid.

Ipak, Garry je preživio nalet i nastavio borbu.

Irski borac posebno je dobro odradio treću rundu, koju su mu sva trojica sudaca dodijelila. U petoj se ponovno vratio u borbu te je pogodio sedam značajnih udaraca, dok Mahačev nije zabilježio nijedan.

No, to ipak nije bilo dovoljno za potpuni preokret.

“U srcu i duši vjerovao sam da sam večeras bolji od njega, ali on je pobijedio. Nemam prigovora ni isprika. Imam 28 godina i već desetljeće dominacije iza sebe. Ovaj čovjek večeras je pobijedio”, rekao je Garry nakon borbe.

Mahačev je tako stigao do 29. pobjede u karijeri, uz samo jedan poraz, te do ukupno sedme pobjede u borbama za UFC naslov. Nakon što je već dominirao lakom kategorijom, sada je učvrstio svoju poziciju i među velterašima.

Rekord Andersona Silve više nije nedodirljiv. Sada pripada Mahačevu, koji nezaustavljivo nastavlja pisati jednu od najimpresivnijih pobjedničkih serija u povijesti UFC-a.