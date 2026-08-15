UFC borac: Opijao sam se i pušio travu, onda me Bog dotaknuo

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Photo by Amy Kaplan/Icon Sportswire by Guliver

Uvodni dio UFC-a 330 u Philadelphiji donio je okršaj Vicentea Luquea i Treseana Gorea, a riječ je o zanimljivom dvoboju dvojice boraca koji su u meč ušli nakon pobjeda. Luque je u travnju submissionom svladao Kelvina Gasteluma, dok je Gore tehničkim nokautom pobijedio Azamata Bekojeva.

Za Gorea je ovo bila velika prilika za iskorak prema ozbiljnijem društvu srednje kategorije. Amerikanac je posljednjih godina prolazio kroz turbulentno razdoblje, ali tvrdi da je promijenio pristup treninzima i životu te da je sada potpuno posvećen karijeri.

S druge strane, Luque je u Philadelphiju stigao s velikim iskustvom i nakon povratka u srednju kategoriju. Pobjeda nad Gastelumom u travnju bila mu je posebno važna jer je do nje stigao anaconda chokeom u prvoj rundi.

Upravo je iskustvo bilo jedan od glavnih aduta Brazilca, dok je Gore računao na fizičku snagu, agresivnost i novi pristup pripremama. UFC 330 održan je 15. kolovoza u Philadelphiji, a njihov dvoboj bio je dio preliminarnog programa.

“Kada radiš stvari koje ti štete, kao što je pušenje onoliko trave koliko sam ja pušio, pijenje alkohola ili jedenje brze hrane u tjednu borbe – to jednostavno ne funkcionira. To sam, recimo, napravio uoči borbe s Codyjem Brundageom. Podcijenio sam ga. Gledao sam ga svisoka i mislio: ‘Ovaj lik je samo hrvač. Ne može mi ništa'”, izjavio je Gore.

Potom je detaljnije opisao kako je izgledao njegov životni stil uoči borbi. “Stalno sam pušio travu”, nastavio je. “Svaku večer bih se napušio dok ne bih zaspao. Onda bih u ponedjeljak, nakon svog tog opijanja i pušenja, jurio prema Las Vegasu. Imao sam skoro 100 kilograma. Do utorka, kad bih stigao u Vegas, jeo sam buritose i što god mi je došlo pod ruku. Jedva da sam trenirao, sigurno ne onako kako je trebalo kako bih pobijedio tog tipa.”

Promjenu je, kaže, napravio u prosincu 2025. godine. Tada je odlučio prestati konzumirati marihuanu, a tu odluku povezuje sa svojim vjerskim uvjerenjima. “Bog je uistinu dopro do mene. Duh Sveti me stvarno dotaknuo. Nisam prestao pušiti travu samo zato što sam htio bolju karijeru. Prestao sam jer sam želio biti poslušan Gospodinu Isusu Kristu. Prestao sam u prosincu 2025. i ovo mi je najbolja godina u životu”, rekao je Gore.

Tvrdi da su nakon te odluke uslijedile pozitivne promjene i u privatnom i u profesionalnom životu. U međuvremenu je potpisao novi ugovor s UFC-om, ostvario pobjedu nad Bekojevim i sada očekuje da bi mu uspjeh protiv Luquea mogao osigurati mjesto na rang-ljestvici srednje kategorije.

“Kupio sam novu kuću vrijednu pola milijuna dolara. Kupio sam novi auto. Imam sina koji sada ima deset mjeseci, dobio sam dijete. Potpisao sam novi ugovor s UFC-om. Ostvario sam najveću pobjedu u karijeri i sada se osjećam odlično. Uskoro se borim protiv Vicentea Luquea i, iskreno, vjerujem da bih se pobjedom mogao probiti na UFC-ovu rang-ljestvicu.”