Lisica: Pokazali smo da smo bolji od Vikinga, samo lopta nije htjela u gol

Dinamo je na Maksimiru protiv Vikinga odigrao 2:2 u prvoj utakmici play-offa Lige prvaka. Modri su poveli 2:0, ali su Norvežani do poluvremena uspjeli izjednačiti. Nakon utakmice izjavu je dao strijelac drugog pogotka Mateo Lisica.
Sjajno otvaranje, ali primljeni golovi iz vlastitih grešaka:
“Pa dobro, mislim da smo dobro ušli u utakmicu. Znali smo da su dobra momčad, primili smo iz naših grešaka i pokušat ćemo sve ispraviti u Norveškoj da uđemo u Ligu prvaka. Pokazali smo da smo bolji samo lopta nije htjela u gol.”
Jeste li osjetili na terenu da ste bolja ekipa?
“Mi idemo s takvim stavom i tako idemo po pobjedu. Jedini cilj je Liga prvaka. Mi se moramo fokusirati na sebe i ako budemo pravi i popravimo greške proći ćemo dalje.”
Vratnica Mihe Zajca mogla je prelomiti utakmicu:
“Šteta što to nije ušlo, a oni osim golova nisu imali šanse. Bili smo okej, teška je utakmica bila ipak su oni prvaci Norveške. Ponavljam šteta naših greška, ali mi moramo dati sve od sebe i ići po pobjedu u uzvratu.”
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