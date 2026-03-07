Francis Ngannou napustio PFL, slijedi li povratak u UFC?

U kratkom priopćenju iz PFL-a poručili su kako cijene Ngannoua kao sportaša i osobu te mu poželjeli puno uspjeha u nastavku karijere.

Kamerunac je u PFL stigao nakon turbulentnog odlaska iz UFC-a, ali je u toj organizaciji odradio samo jedan MMA meč. U listopadu 2024. nokautirao je Renana Ferreiru u prvoj rundi i osvojio naslov PFL-ovog prvaka u superteškoj kategoriji.

Novi detalji potencijalne borbe Fedora i Cro Copa: ‘Pripremamo se za to. Koliko znam…’

Veliku pozornost privukli su i njegovi boksački nastupi. Najprije je tijesno izgubio od Tysona Furyja sudačkom odlukom, a zatim ga je u ožujku 2024. nokautirao Anthony Joshua.

Ngannou je u posljednje vrijeme prolazio i kroz teške osobne trenutke. Prošle godine preminuo mu je sin Kobe, a ove je godine u Kamerunu sudjelovao u prometnoj nesreći na motociklu u kojoj je smrtno stradala 17-godišnja djevojka.

S 39 godina ponovno je slobodan borac te tek treba odlučiti hoće li se vratiti MMA-u ili nastaviti boksačku karijeru. Povratak u UFC zasad je neizvjestan zbog dugotrajnog sukoba s predsjednikom organizacije Danom Whiteom. U toj je promociji ostvario i najveće uspjehe – 2021. osvojio je naslov teške kategorije nokautiravši u revanšu Stipu Miočića, a pojas je kasnije obranio protiv Ciryla Ganea.