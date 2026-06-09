ESPN svrstao Vatrenog među najveće dragulje SP-a: ‘U ovom segmentu je jedan od najboljih’

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Svjetsko prvenstvo oduvijek je slovilo kao idealno mjesto za mlade igrače da pokažu svoj talent, a na listi tinejdžera koji su se proslavili na Mundijalima su imena poput Peléa, Kyliana Mbappéa, Michaela Owena i Thomasa Müllera.

Uoči novog turnira, ugledni ESPN objavio je ekskluzivnu ljestvicu 21 najvećeg talenta (do 21 godine starosti) koji će nastupiti na prvenstvu, a među njima se našao i hrvatski dragulj Luka Vušković.

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Ljestvicu je sastavio poznati norveški skaut Tor-Kristian Karlsen u suradnji s profesionalcima iz vrhunskih najvećih klubova, a naš reprezentativac zauzeo je 16. mjesto.

ESPN je mladog hrvatskog braniča opisao biranim riječima, istaknuvši njegovu prednosti u igri:

“Devetnaestogodišnji stoper Tottenhama na posudbi u Hamburgu, procijenjen na vrtoglavih 60 milijuna eura, trebao bi biti jedan od trojice u srcu obrane Hrvatske. Sa 193 centimetra visine donosi dominantnu prisutnost u kaznenom prostoru. Poznat je po tome što voli rano izlaziti na protivničke napadače i presijecati napade, a njegov raspon i anticipacija čine ga učinkovitim u oduzimanju lopti. Na drugom kraju terena opasan je iz prekida, što potvrđuje šest ovosezonskih golova za Hamburg. Osim izvanrednih golgeterskih sposobnosti, Vušković je s postotkom od 74.5 % dobivenih zračnih duela jedan od najboljih stopera u Europi u tom segmentu. Iako mu distribucija lopte nije primarni zadatak i najčešće bira jednostavna dodavanja, na tom se području njegova igra postupno poboljšava.”

Sam vrh ESPN-ove ljestvice predvode tri planetarno popularna mlada asa. Na trećem je mjestu portugalski veznjak iz PSG-a João Neves (21), drugu poziciju zauzima turski genijalac iz Real Madrida Arda Güler (21), dok je laskavu titulu najboljeg mladog igrača svijeta i prvog dragulja turnira ponio 18-godišnji španjolski napadač Lamine Yamal.