Fantastičan debi Delije u UFC-u, za dvije minute je nokautirao Poljaka!

Jose Prestes via Guliver

Ante Delija pobjednički je debitirao u UFC-u na događaju u Parizu u borbi protiv Poljaka Marcina Tybure.

Nakon svega dvije minute svoje prve borbe u UFC-u, Delija je nokautirao Poljaka i na najbolji mogući način se predstavio u najpoznatijoj MMA promociji.

Delija je kombinacijom snažnih direkta i krošea uništio Poljaka, nakon što je Tybura pao sudac je zaustavio meč.

Prva je to pobjeda u vodećoj svjetskoj MMA organizaciji nekog hrvatskog borca nakon više od deset godina. Toliko je prošlo otkako je Mirko “Cro Cop” Filipović pobijedio Gabriela Gonzagu na UFC-ovom eventu u Krakowu