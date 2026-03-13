Cro Cop otkrio nevjerojatnu priču: ‘Ponudili su mi borbu s Ngannouom, tražio sam 20 milijuna…’

Jedan od najlegendarnijih MMA boraca svih vremena, Mirko Filipović, otkrio je da je nedavno dobio ponudu za povratak u kavez, i to protiv bivšeg UFC prvaka Francisa Ngannoua. Iako ima 51 godinu, legendarni Cro Cop i dalje redovito trenira i održava visoku razinu forme, pa su ga ljudi iz borilačkog svijeta pokušali nagovoriti na još jedan veliki meč.
U razgovoru za RMC Filipović je ispričao kako ga je nazvao utjecajan čovjek iz MMA svijeta i izravno ga pitao bi li prihvatio borbu s Ngannouom.
“Nazvao me dobar prijatelj, ozbiljan čovjek iz MMA svijeta, šef jedne velike MMA organizacije i rekao mi: Slušaj, znam da treniraš i da si u formi. Jesi li spreman boriti se protiv Francisa Ngannoua?”, ispričao je Filipović.
Kaže da je u prvi mah bio iznenađen pa je morao još jednom provjeriti je li dobro čuo.
“Pitao sam: S kim? Ponovio je: Francis Ngannou”, rekao je Cro Cop, pa uz smijeh dodao da je pokušao razjasniti govori li sugovornik uopće o borbi.
“Rekao sam mu: Kako to misliš? Jesi li upotrijebio riječ borba ili govoriš o kartama, šahu, plivanju ili trčanju? Misliš na pravu borbu? Odgovorio mi je da misli baš na borbu.”
Filipović je zatim pitao radi li se možda o boksačkom meču, no ubrzo je dobio odgovor da je riječ o MMA okršaju.
“Pitao sam ga misli li na boksački meč. Rekao je: Ne, MMA borba. Počeo sam se smijati i pitao ga je li lud”, rekao je.
Jasno je poručio da Ngannou nije protivnik s kojim bi u ovim godinama želio dijeliti kavez pa je iznio cifru za koju je bio siguran da će odbiti ponudu.
“Kad bih baš morao birati protivnika od najgorih do najboljih, Francis Ngannou bio bi posljednji s kojim bih se želio boriti”, poručio je Filipović.
Potom je objasnio i kako je došao do iznosa od čak 20 milijuna dolara.
“Rekao mi je da kažem svoju cijenu. Odgovorio sam da bih tražio 500.000 za samu borbu, a 19,5 milijuna za izraz lica moje majke kad bi čula protiv koga se borim. Tih 500.000 bilo bi za mene, a 19,5 milijuna za mamu”, ispričao je.
Dodao je i da je cijela ideja bila nerealna jer bi se borba trebala održati već u svibnju.
“Prije svega, borba je u svibnju. Trebali su me zvati barem tri mjeseca ranije. Ali tko bi platio 20 milijuna? Tko bi dao toliki novac da me čovjek ubije?”, rekao je Filipović.
Umjesto Cro Copa u meč protiv Ngannoua uskočio je brazilski teškaš Philipe Lins. Tako će se kamerunska MMA zvijezda Francis Ngannou vratit se u kavez 16. svibnja 2026. u Los Angelesu, gdje će se boriti upravo protiv Linsa u glavnoj borbi priredbe koja će se globalno prenositi na Netflixu.
Događaj pod nazivom “Rousey vs. Carano, Ngannou vs. Lins” bit će povijestan jer će to biti prvi put da se jedan MMA event uživo prenosi na toj platformi.
Podsjetimo, tijekom velike MMA karijere Cro Cop je odradio 52 borbe i upisao 38 pobjeda, od čega čak 30 nokautom. Uz to ima 11 poraza, dva neriješena ishoda i jedan no contest, dok je u kickboksu u 34 meča ostvario 26 pobjeda i osam poraza.
🚨 FRANCIS NGANNOU A ÉTÉ PROPOSE A MIRKO “CRO COP” FILIPOVIC !!
🔥 En pleine interview pour RMC Sport, Mirko Filipovic affirme avoir été contacté il y a quelques jours pour sortir de sa retraite et affronter en MMA Francis Ngannou !
❌ Une offre qu’il a préféré refuser ! pic.twitter.com/kNCz1MSSsN
— RMC Sport Combat (@RMCSportCombat) March 13, 2026
