Preminuo je Ricky Hatton, bivši svjetski prvak

Podijeli :

AP Photo/Jae C. Hong via Guliver

Britanski boksač Ricky Hatton umro je u dobi od 46 godina, izvijestio je BBC u nedjelju.

Hatton je bio bivši svjetski prvak u velteru i trebao se vratiti u ring u prosincu ove godine nakon 13 godina pauze, tijekom koje je radio kao trener i promotor.

Tijekom karijere osvojio je naslove svjetskog prvaka u dvije kategorije – superlakoj i velteru – držeći WBA, IBF, IBO i WBU pojaseve. Njegov profesionalni omjer ostao je impresivan: 45 pobjeda (32 nokautom) i samo tri poraza.

Boksač je pronađen mrtav u svojem domu u Manchesteru, a zasad se ne zna uzrok smrti, no policija tvrdi da smrt nije bila nasilna.