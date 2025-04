Zlatni olimpijac o Sigurdssonu: ‘Srebro nije njegova zasluga, rukomet je sport za hrvatske trenere’

Podijeli :

Sasa Pahic Szabo / kolektiff

Osvajač zlatne medalje s hrvatskom rukometnom reprezentacijom na Olimpijskim igrama u Atlanti 1996. godine Nenad Kljaić otkrio je kome daje zasluge za srebrnu medalju na nedavnom Svjetskom prvenstvu.

“Sad ću reći nešto što neće biti popularno, ljudi će reći što ovaj sere, ljubomoran je. Skinut ću mu kapu ako na sljedećem prvenstvu osvoji medalju. Onda ću promijeniti mišljenje i reći mu svaka čast. Kiksao je na Olimpijskim igrama, ovo je sad uspjeh. Po meni za ovaj uspjeh najveće zasluge imao je Zoran Gobac, pa igrači, pa domaća publika, a onda tek on“, rekao je Kljaić gostujući na gostovanju u Podcast Inkubatoru pa nastavio:

“To je sport za hrvatske trenere. Smatram da imamo deset trenera koji su na njegovoj razini ili bolji. Siguran sam u to. Nakon uspjeha je dignut u hrvatsku ikonu. Nije on loš trener, dobar je. Ali čestitat ću mu samo ako uzme medalju na sljedećem prvenstvu. Znam da su prije nekih utakmica održavani neki sastanci na kojima su stvari bile riješene, a on nije odlučivao. Bolje da ne pričam o tome”.