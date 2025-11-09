Tuga u susjedstvu: Direktoru Pick Szegeda pozlilo tijekom derbija pa preminuo

Podijeli :

Pick Szeged

U mađarskom rukometnom derbiju Veszprem je u dramatičnoj završnici pobijedio Pick Szeged rezultatom 32:31, ali derbi su zasjenile tragedije.

Za poraženu momčad nastupila su dvojica Hrvata – Marin Jelinić i Mario Šoštarić, a susret dvaju velikana obilježile su dvije tragedije – jedna prije, a druga tijekom utakmice.

Kako navodi mađarski M4 Sport, uoči početka dvoboja održana je minuta šutnje u čast Mihályja Berczija, osnivača i prvog predsjednika kluba iz Szegeda, koji je preminuo prije dva tjedna u 95. godini života.

Tijekom samog susreta dogodila se nova tragedija. Tehnički direktor Pick Szegeda, Ivan Dobozi (68), doživio je moždani udar i ubrzo preminuo. Dobozi je klubu posvetio čak 37 godina svog života.

“Njegova profesionalnost, znanje, humanost, smisao za humor i odanost bit će nezamjenjivi za naš klub”, objavili su iz mađarskog velikana na društvenim mrežama.

