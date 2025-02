Tamše za SK: S Dancima treba muški, na rubu faula, sretno Hrvatska!

Podijeli :

Slovenski stručnjak Branko Tamše koji je radio sa većinom hrvatskih rukometnih junaka poručuje: nema s Dancima fino, snažno, na rubu dvije minute i igra na gornjoj granici mogućnosti.

Branko Tamše koji je prije nekoliko dana gostovao u našoj emisiji SK Jutro priznao je na kraju.

„Hrvatska je napravila strašnu stvar. Iz svih muka i s igrom, ozljedama da se domogne finala to ja nisam očekivao vjerojatno kao i vi. Ali to je ljepota rukometa. I to je momčad uspjela jer je imala onu fenomenalnu kemiju između sebe i konekciju s tribinama.”

Tamše je uvijek bio posve iskren.

„Hrvatska ima mana i vrlina, ja bih rekao da je Danska jedan svijet, a da je sedam osam momčadi moglo biti tu na mjestu Hrvatske. Kad trezveno razmišljam, a vidio sam sve utakmice turnira, poznajem sve te igrače i tu u takvim turnirima presuđuju detalji. Pet minuta prije kraja protiv Mađara sve je izgledalo bezizlazno, ali publika i srce nekad naprave čudo. No, da se razumijemo važnu stvar. Hrvatska ima klasu, ima pojedince koji mogu igrati na najvišoj razini, ne bi ni 500 tisuća gledatelja iza tebe pomoglo da igrači to nisu u stanju odigrati.”

Mnogi su skloni reći da u nedjelju Duvnjaku i suigračima treba upravo to – čudo?

„Mogu se složiti. Onako na prvu rekao bih Danska – Hrvatska 70:30 i to zato što se igra u Oslu. To je za jedno finale doista velika razlika, ali realno nema te momčadi koja igra bolji rukomet od Danske. Usudio bih se reći da su oni dominantniji nego Francuska koju su vodili Omeyer i Nikola Karabatić.”

Gdje je ta snaga Danske?

„Dakle, oni su izmislili rukomet koji se sve više igra danas. Brzi centar u rukometu je Danska dovela do savršenstva. Strašna tranzicija, najviše lakih golova zbog toga što stvaraju vrhunske golmane. Nakon Landina ovaj kako ga ja zovem ‘ubojica dječjeg lica’ Nielsen, to je zalog da tako mogu igrati. Nemoguće kvalitetni na krilima, posebno na desnom, tu njima nema ravnih.”

A onda dolazi vanjska linija.

„Tu je tek pakleno. Gidsel i Pytlick. S tim da Gidsel igra i obranu. Nešto se piše da ima problema s ozljedom, ali ja vjerujem da će stisnuti zube. Za mene je on najbolji rukometaš na svijetu, s prosjekom od 9-10 golova po utakmici, ali što je važnije s ne prevelikom potrošnjom lopti, odnosno sa sjajnim statističkim učinkom.”

Što može Hrvatska?

„Najprije uživati. Propatila je momčad i te kako jako da bi došla do utakmice za zlato. Imaš medalju koja je bila prioritet, i imaš ulogu autsajdera koja je zapravo često dobra. Ovako bih realno rekao: Danska – Hrvatska 70:30 ako su u pitanju momčadi. Hrvatska mora imati fenomenalan dan, briljantne golmane, savršenu obranu i dobar šut izvana, a Danska mora biti osrednja. To je kada rezoniraš hladne glave i rukometno.”

Obrana je u ovoj utakmici ipak ključ. Ne jurnjava i ne igra na veliki broj golova?

„Tako je. Hrvatska mora imati pametan napad, dobar šut, jako malo izgubljenih lopti, jer svaka izgubljena lopta kod Danaca je gol. Obrana po meni 5-1, zašto ne i 3-2-1, treba im poremetiti njihovu kreativnu igru na 6-0 obranu. I u obrani u igrati muški, čvrsto, na rubu isključenja. Ne vole Danci kad dobiju batine.”

I za kraj je Tamše rekao:

„Navijam za Hrvatsku, želim vam zlato i da svi mi ovdje u regiji razvijamo više klubova, da stvaramo igrače i da ne pričamo samo o rukometu za vrijeme SP-a ili EP-a”, zaključio je Branko Tamše.