Srna pred najveći hrvatski derbi: ‘Nema filozofije ovo je finale prije finala’

Pred rukometašima RK Zagreba je utakmica četvrtfinala Kupa Hrvatske, u kojoj će u srijedu, 9. travnja, u dvorani Kutija šibica ugostiti Nexe iz Našica. Najveći derbi hrvatskog rukometa na rasporedu je u 19 sati.

Ulaznice su osigurali sponzori, a mogu se preuzeti na dan utakmice pri ulasku u dvoranu. Uoči susreta, svoja su razmišljanja podijelili trener Velimir Petković, kapetan Jakov Gojun i igrač Zvonimir Srna.

Velimir Petković, trener RK Zagreba:

„Utakmica s Nexeom je uvijek svojevrsna nepoznanica. Pratim rivalstvo ova dva kluba već godinama i uvijek su to utakmice koje odlučuju o nekoj tituli. Imamo veliku priliku da se sada u srijedu približimo jedan korak ka toliko željenoj tituli u Kupu Hrvatske i dat ćemo sve od sebe da to i učinimo. Bit će sigurno teško budući da je riječ samo o jednoj utakmici, a sigurno je da i oni vide svoju šansu. Važna će biti trenutna forma, a vidjeli smo i prije par tjedana da smo imali probleme u Našicama. Mislim da smo se dobro pripremili, da smo kvalitetno analizirali našu utakmicu u Našicama i da smo spremni za jednu veliku borbu koja nas sigurno čeka u srijedu.“

Jakov Gojun, kapetan RK Zagreba:

„Dolazi nam Nexe koje uvijek respektiramo i koji su nas poprilično namučili u prvenstvenoj utakmici u Našicama. Što se te utakmice tiče, najvažnije jest da smo pobijedili. Ovo je, ipak, kup utakmica u kojoj nemaš pravo na popravni. Želimo se plasirati na završnicu Kupa Hrvatske i o ničemu drugome niti ne razmišljamo. U odnosu na utakmicu u Našicama pristup mora biti bolji i mora biti pravi od prve minute. Dužni smo to i našim navijačima koji su nas divno bodrili i u Našicama, a siguran sam da će napuniti Kutiju šibica i u srijedu. Želim od svoje ekipe da uđemo u utakmicu hrabro, čvrsto i agresivno i da napravimo razliku već na samom početku kako se ne bismo doveli kasnije u neku nepotrebnu nervozu.“

Zvonimir Srna, rukometaš Zagreba:

„Uz dužno poštovanje svim ekipama, ja mislim da je ovo finale prije finala. Mislim da neće biti ništa drugačije nego da smo se našli na završnici u Poreču. Imaš jednu utakmicu i moraš ju pobijediti, nema tu neke velike filozofije. Igrali smo s njima jednu tešku utakmicu prije dva tjedna, na koncu smo slavili, ali smo se dosta i mučili veći dio susreta. Analizu smo napravili, vidjeli smo stvari koje moramo ispraviti i vjerujem kako ćemo u srijedu biti u boljem izdanju nego li je to bio slučaj u Našicama. Tamo smo se dobro pripremili na Moslavca i Lučina, ali su nas donekle iznenadili Kuže i Cenić. Mislim da je ključ da ponovimo drugo poluvrijeme iz Našica, ali da to učinimo od prve minute susreta. Ne smijemo se opet dovoditi u neku nervozu, jer se onda svašta može dogoditi. Ne smijemo im dati da se razigraju kao što je to bio slučaj u Našicama, pa smo onda morali spašavati utakmicu. Očekujem punu Kutiju šibica i pozivam sve naše navijače da nas dođu podržati u srijedu.“