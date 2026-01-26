Šoštarić: Sve ćemo pošteno odraditi do kraja pa ćemo vidjeti hoće li to biti dovoljno

Podijeli :

kolektiff

Slovenija i Hrvatska sutra od 18 sati igraju pretposljednju utakmicu drugog kruga.

Mario Šoštarić je u javljanju za RTL najavio sutrašnji dvoboj.

“Mi smo spremni, čekamo utakmicu pozitivno s puno emocija. Bit će to prava muška utakmica. Na nama je da te emocije držimo u sebi do samog početka utakmice. Želimo donijeti pobjedu cijeloj naciji”, rekao je u uvodu Šoštarić koji je prije igrao za Slovence.

POVEZANO Lučin pred okršaj sa Slovencima: ‘Bacit ćemo se na glavu’ Evo što Hrvatskoj treba za polufinale Eura

“Već par puta sam igrao protiv njih i znam kako je to. Malo se šalimo, pozdravljamo, ali sve to ide sa strane kada krene utakmica koju jedva čekamo”, kazao je i za kraj otkrio opterećuje li ekipu to što možda ni dvije pobjede neće biti dovoljne:

“Mi idemo utakmicu po utakmicu, sve ćemo pošteno odraditi do kraja pa ćemo vidjeti hoće li to biti dovoljno. Vjerujemo da s dvije pobjede možemo ući u polufinale. Slovenija je prva pa ćemo se onda posvetiti Mađarima”, zaključio je Šoštarić.