Oršić će odraditi liječnički i već danas potpisuje za Dinamo?

Podijeli :

xGonzalesxPhoto via Guliver

Nakon epizode u ciparskom Pafosu, Oršić se vraća u Dinamo.

Kako piše Germanijak, Mislav Oršić (33) bi danas u Maksimiru trebao odraditi liječnički pregled i odraditi sve formalnosti oko potpisa novog ugovora s Dinamom.

Oršić bi se trebao pojaviti na okupljanju Dinama 18. lipnja. Uz njega, novi igrač kluba postat će i Stjepan Radeljić, čiji je transfer već dogovoren.

Za Oršića je ovo povratak kući. Nakon prodaje u Southampton 2023. godine za 5,75 milijuna eura i teškog razdoblja u Premier ligi i Trabzonsporu, obilježenog i teškom ozljedom križnih ligamenata, krilni napadač iza sebe ima vrlo dobrih godinu i pol dana u Pafosu. Nakon ciparske epizode, odlučio se vratiti u Maksimir.