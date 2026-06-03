Procurio sastav Engleske za utakmicu protiv Hrvatske? Evo što planira Tuchel

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AP Photo/Rebecca Blackwell via Guliver

Bliži se 17. lipnja i spektakularan dvoboj Svjetskog prvenstva na AT&T stadionu u Dallasu, gdje će se Hrvatska i Engleska sučeliti na otvaranju skupine L

Dok se izabranici Zlatka Dalića u domovini pripremaju za generalnu probu protiv Slovenije, iz tabora Tri Lava cure ključne informacije. Naime, engleski mediji uspjeli su doći do popisa brojeva dresova koje je Thomas Tuchel dodijelio svojim igračima, a u otočkom nogometu ti oni tradicionalno otkrivaju udarnu postavu.

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Iako brojevi na velikim natjecanjima službeno moraju biti od 1 do 26, njemački strateg na klupi Engleske poslao je vrlo jasne signale o tome tko su mu u ovom trenutku starteri, a tko alternacije za okršaj s Vatrenima.

Najveća vijest odnosi se na stoperske pozicije. Unatoč mizernoj minutaži u Manchester Cityju ove sezone, John Stones zadužio je “peticu”, dok je Marc Guehi uzeo broj 6, što znači da će oni činiti stoperski par, dok je Ezri Konsa s brojem 2 preseljen na desni bok, gdje će mu najveća konkurencija biti oporavljeni Reece James (koji je zadržao svoj omiljeni broj 24). Na poziciji lijevog beka broj 3 pripao je mladom Nicu O’Reillyju, što sugerira da Tuchel u njemu vidi rješenje od prve minute protiv hrvatskih krila.

U veznom redu pored nedodirljivog Declana Ricea (broj 4) startat će sjajni Elliot Anderson, koji je dobio prestižnu osmicu, dok je “desetka” unatoč kritikama ostala na leđima Judea Bellinghama, iako je Morgan Rogers (broj 17) u posljednje vrijeme bio u boljoj formi.

Što se tiče napadačkog trojca koji će prijetiti našoj obrani, stvari su također prilično jasne. Uz kapetana Harryja Kanea koji nosi devetku i Bukaya Sake na desnom krilu (broj 7), poziciju na lijevoj strani napada najvjerojatnije je osigurao Marcus Rashford. On je dobio dres s brojem 11, ostavivši tako Anthonyja Gordona (broj 18) na klupi za pričuve.

Englezi se trenutačno nalaze na pripremama u Miamiju u nepotpunom sastavu od 21 igrača, a preostala petorica, među kojima su Arsenalove zvijezde Rice i Saka, priključit će se nakon odmora zbog igranja u europskim finalima. Prije donošenja konačne odluke o sastavu koji će se sučeliti Hrvatskoj, Tuchelove izabranike očekuju još dvije prijateljske provjere na Floridi – protiv Novog Zelanda i Kostarike, no Englezi su uvjereni da je kostur momčadi za Dallas već potpuno razotkriven.