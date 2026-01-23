Sigurdssonov ‘joker’ s klupe čestitao svom suigraču na kćerkici: Od ovoga će i ženska reprezentacija profitirati

Podijeli :

xxRonaldxGorsicx hrvatska_njemacka46-080126 via Guliver Image

Hrvatska je u prvom kolu glavne faze EHF Europskog prvenstva u rukometu svladala Island s 30:29 te je tako zadržala nadu za prolazak u polufinale Eura. Nakon utakmice je svoj komentar dao igrač utakmice Mateo Maraš, najbolji strijelac utakmice koji je prije susreta trebao biti na tribinama.

“Hvala treneru. Imamo 20 igrača koji mogu pružiti određene kvalitete. Na izborniku je da bira, a mi smo svi spremni.”

Momčadski duh bio je na razini.

“To nas je krasilo. Ne treba dizat euforiju. Imamo dovoljno ‘finala’ do pravog finala. Nije nas poljuljao poraz protiv Švedske. Čestitke i Šipiću na kćerkici, ženska reprezentacija će profitirati.”

Najava sljedećih utakmica.

“Treba biti fokusiran na svaku utakmicu. Spremni smo za iduću utakmicu protiv Švicarske. Kad se igra dobro, svi su zadovoljni.”