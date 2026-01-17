Sigurdsson prelomio, evo koja četvorka neće igrati protiv Gruzije

Podijeli :

Guliver Image

Rukometaši Hrvatske danas od 18 sati otvaraju Europsko prvenstvo utakmicom protiv Gruzije.

Iako se u Malmö stiglo s 20 igrača, prema pravilima EHF-a pravo nastupa na utakmici ima njih 16. Na jutrošnjem sastanku izbornik Dagur Sigurdsson je odlučio koja će četvorica za ovu utakmicu ostati na tribinama.

Tako su za danas otpali Dino Slavić, Zlatko Raužan, Ivano Pavlović te Diano Neris Ćeško. Podsjetimo, odluka o ovim izostancima ne mora biti konačna za cijeli turnir.

Hrvatska je osim Gruzije, u skupini s Nizozemskom i Švedskom, a prolazak u drugi krug izborit će dvije najbolje reprezentacije.