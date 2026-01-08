Sigurdsson: Nisam bio zadovoljan povratnim trkom, a nismo bili tako dobri ni u napadu

Podijeli :

Jozo Čabraja / kolektiff

Hrvatska rukometna reprezentacija u prijateljskoj je pripremnoj utakmici pred nastup na Europskom prvenstvu izgubila u zagrebačkoj Areni od Njemačke sa 29:32 (14:17).

Mario Šoštarić i Ivan Martinović su sa po šest golova bili najefikasniji kod Hrvatske za koju je Tin Lučin dodao pet pogodaka, dok su Juri Knorr, Johannes Golla i Renars Uščins bili peterostruki strijelci za Njemačku.

Svoja razmišljanja otkrio je izbornik Hrvatske Dagur Sigurdsson.

“Čestitke Njemačkoj na pobjedi. Bio je ovo dobar test i za nas i za njih. S naše strane je bilo dosta grešaka, nisam bio zadovoljan povratnom trkom, a nismo bili tako dobri ni u napadu. Možemo popraviti puno stvari. Vrlo sam sretan što smo se vratili u Arenu Zagreb i opet doživjeli ovakvu podršku navijača. Hvala vam na tome i veselim se utakmici u Hannoveru.”

Na pitanje o svojem vremenu na klupi Njemačke, odgovorio je:

“Prošlo je 10 godina kako sam vodio Njemačku, a još su tu 3-4 igrača iz mojeg vremena. Bilo je lijepo opet ih vidjeti. Uvijek je teško igrati protiv Njemačke, zadnje dvije-tri utakmice smo pobijedili, ali uvijek je bilo napeto. Dat ćemo sve od sebe da do pobjede dođemo u Hannoveru.”