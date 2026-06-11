Tuchel sprema promjenu za Hrvatsku: Zvijezdi mijenja poziciju?

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xAlbertoxGardinx via Guliver

Izbornik Engleske Thomas Tuchel razmatra opciju da Judea Bellinghama na Svjetskom prvenstvu koristi kao isturenog napadača.

Kako donosi Daily Mail, Tuchel već mjesecima traži alternativna rješenja za kapetana Harryja Kanea, a to je isprobao u prijateljskoj pobjedi protiv Kostarike (3:0) na Floridi. Nakon što je izvadio Kanea, Tuchel na teren nije poslao klasične napadače poput Ollieja Watkinsa ili Ivana Toneyja, već je na poziciju “devetke” gurnuo zvijezdu Real Madrida.

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Na pitanje hoće li takav potez povući i na Svjetskom prvenstvu, Tuchel je odgovorio: “Moguće je da to vidimo i na turniru. Jednostavno je. Jude može igrati kao ‘devetka’, gotovo u slobodnoj ulozi. Može se spuštati u vezni red, ulaziti u međuprostore, više driblati. Harry je onda više u ulozi asistenta.”

Uoči otvaranja turnira sljedećeg tjedna utakmicom protiv Hrvatske u Dallasu, Tuchel se dvoumi hoće li ulogu “desetke” iza Kanea povjeriti Bellinghamu ili Morganu Rogersu iz Aston Ville.

“Jude ima karakter za postizanje golova, za donošenje odluka i za ulaske u šesnaesterac, tako da je opcija igrati s njim i Morganom Rogersom. Htio sam to isprobati barem na nekoliko minuta. Vidjet ćemo”, dodao je Tuchel.

“Ollie Watkins je također bio dobar kada je ušao, Ivan Toney je bio dobar protiv Novog Zelanda i trenira na visokoj razini, tako da imam nekoliko opcija.”

Bellingham je protiv Kostarike odigrao jednu od svojih najboljih utakmica za reprezentaciju, iako je morao prepustiti izvođenje jedanaesterca koji je sam izborio Anthonyju Gordonu, i to nakon intervencije s klupe.

“Anthony je bio na popisu kao drugi izvođač jedanaesteraca, ali zbog svih izmjena to nije bilo posve jasno. Naša je odgovornost bila da to razjasnimo, pa je potrajalo, no Anthony je izvođač i on je preuzeo odgovornost”, objasnio je Tuchel.

Sam Gordon igra s puno samopouzdanja i čini se da je u prednosti u borbi za mjesto na lijevom krilu ispred Marcusa Rashforda. Izbornik vjeruje da mu je nedavni prijelaz iz Newcastlea u Barcelonu donio dodatni uzlet.

“Mislim da mu je prelazak u Barcelonu dao dodatno samopouzdanje, ali nadam se da to neće promijeniti njegov stil igre, jer sam uvjeren da je to ono što Barcelona od njega i očekuje. Najjači je kada igra ponizno i kao fizički dominantan krilni igrač. To su, po meni, njegove ključne snage – ubrzanje, usporavanje pa novo intenzivno trčanje, pomaganje u protupresingu i rad u obrani. Teško ga je čuvati, pogotovo po ovoj vrućini”, rekao je Tuchel.