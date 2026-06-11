Ispisana povijest već na otvaranju SP-a: Skinuli s trona neobičan rekord koji pamte Hrvati

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xYOALIxMARTINEZx/Imagenshop Agencia via Guliver

U prvoj utakmici ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva pao je gol nakon manje 8 i pol minuta igre.

Meksiko i Južnoafrička Republika otvorili su 23. izdanje Svjetskog prvenstva u Sjevernoj Americi, a Meksiko je poveo golom Juliana Quinonesa, igrača kolumbijskog podrijetla koji se odlučio nastupati za Meksiko u 9. minuti. On je iskoristio veliku grešku obrane za vodstvo Meksika.

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Bio je to jedan od najbržih golova u povijesti utakmica otvaranja Svjetskog prvenstva otkako se na startu turnira igra samo jedna utakmica. Brži su bili samo Brazilac Cesar Sampaio, koji je 1998. zabio u petoj minuti, te Nijemac Philipp Lahm, koji je 2006. pogodio u šestoj minuti.

Do sada je treće mjesto držao autogol Marcela protiv Hrvatske na otvaranju Svjetskog prvenstva 2014. godine, kada je Brazilac zatresao vlastitu mrežu u desetoj minuti.

Meksiko i Južna Afrika igraju u skupini A, u kojoj su još Češka i Južna Koreja.