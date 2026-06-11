VIDEO / Pogledajte prve golove na Svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi

FIFA World Cup 11. lip 202621:31 > 22:44 0 komentara
Guliver Image

Meksiko i Južnoafrička Republika otvorili su 23. izdanje Svjetskog prvenstva u Sjevernoj Americi te je nakon samo devet minuta bilo 1:0 za domaćine. Meksiko je poveo golom Juliana Quinonesa, igrača kolumbijskog podrijetla koji se odlučio nastupati za Meksiko. On je iskoristio veliku grešku obrane za vodstvo Meksika.

Gol možete pogledati OVDJE.

U drugom dijelu Raul Jimenez je udarcem glavom pogodio za 2:0 te je tako povećao meksičku prednost. Taj gol možete pogledati OVDJE.

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