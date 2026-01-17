Sigurdsson nakon mučenja s Gruzijom otkrio uzroke neuvjerljive igre: ‘Bili smo vrlo nesigurni…’

Podijeli :

Hrvatski rukometaši pobjedom su protiv Gruzije otvorili Europsko prvenstvo, ali pokazali su puno slabosti i neuvjerljivu igru. Svjestan je toga i izbornik Dagur Sigurdsson.

Hrvatska je u skupini E u Malmöu pobijedila Gruziju 32:29 nakon što je u prvom poluvremenu gubila šest razlike, a u drugom dijelu u jednom navratu i dva razlike (23:21).

U samoj završnici u junake su se pretvorili Martinović i Lučin koji su ključnim golovima slomili otpor žilavih Gruzijaca.

“Bili smo vrlo nesigurni na početku utakmice. Napravili smo puno tehničkih grešaka. Gruzija je igrala dobro, zapravo igrala je dobro cijelu utakmicu”, konstatirao je izbornik Sigurdsson za RTL.

“Nismo ih uspjeli pritisnuti i preuzeti kontrolu nad utakmicom. Oni su cijelo vrijeme bili u igri, što nam je dosta otežalo posao. Također, promašili smo velik broj prilika, sedmeraca, itd. Bila je stvarno teška utakmica”, dodao je Sigurdsson.

U sljedećem kolu u ponedjeljak 19. siječnja Hrvatska igra vjerojatno i ključnu utakmicu za plasman u drugi krug, protiv Nizozemske.